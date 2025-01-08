التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يقدم التهنئة لأقباط دمياط بعيد الميلاد

دمياط - هيثم مراد

قدم أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بدمياط التهنئة لاقباط المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، واستقبل القمس مرقس يوسف وكيل المطرانية داخل كنيسة العذراء مريم وسط دمياط وفدا من أعضاء التحالف الوطنى برئاسة الدكتور محمود العوضى مسؤل التحالف الوطنى العمل الأهلى التنموى فى دمياط، وذاك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد.

ومن جانبه أكد القمس مرقس يوسف وكيل المطرانية، أن الكنيسة استقبلت على مدار اليوم توافد الأهالى من أجل تقديم التهنئة، لافتا إلى أن النسيج المصرى سيظل قائما فى مواجهة تلك التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وأوضح أن زيارة أبناء محافظة دمياط، حريصين بشكل دائم على زيارة الكنيسة لتقديم التهنئة بالاعياد، موضحا أن هذا الترابط أمرا من أبرز مميزات الشعب المصري.

فيما قال محمود العوضى، مسؤل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموية بدمياط، إن هذه المشاهد تعكس أواصر العلاقة بين الشعب المصرى بعضه البعض، لافتا إلى أن الوحدة الوطنية ستظل كلمة السر لدى المصريين والتى تمكنهم دوما من التفوق واجتياز كافة التحديات التى يواجهها الوطن.

وأشار مسؤول التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بدمياط، إلى أن زيارة الكنيسة لتقديم التهنئة بالعيد أمر اعتاد عليه أبناء المحافظة، مؤكدا أن تلك المشاهد بمثابة رسائل واضحة للعالم أجمع عن مدى ترابط المصريين، كما أنها تعطى دروسا للشباب من أجل استكمال هذا الأمر والحفاظ عليه.

وكانت كنيسة العذراء مريم وسط دمياط، قد استقبلت اليوم توافد أعداد من أبناء محافظة دمياط، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد وسط أجواء احتفالية شهدتها الكنيسة.