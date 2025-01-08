استكمال أعمال رصف الشوارع بمنطقة القرشية بديروط اليوم الرابع على التوالي

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على ضرورة متابعة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة للاطمئنان على سير العمل والتأكيد على جودة الأعمال، تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها في تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ضمن خطة المحافظة، لتطوير منظومة الطرق ورفع كفاءتها لتسهيل النقل والانتقال وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية، قد قامت بالإشراف والمتابعة لأعمال فرد الطبقة السطحية الإسفلتية لشوارع منطقة القرشية بمدينة ديروط، مشدداً على الإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية القياسية لأعمال الرصف ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة 2024/2025 بتنفيذ وحدة مشروع الرصف بقيادة المهندس أسامة أحمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، وبالتعاون مع مسؤولي مركز ديروط بقيادة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات والقطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والرفع عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة.

