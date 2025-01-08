إقبال على تحرير التوكيلات لحزب الجبهة الوطنية وتدشين الحزب بـ 3 مراكز بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً من أهالي المحافظة، اليوم الأربعاء، والـ3 أيام الماضية، لتحرير توكيلات لصالح حزب الجبهة الوطنية، في 13 مركز ومدينة والتي تضمها محافظة كفر الشيخ، كما شهدت تدشين الحزب في عدد من المراكز والمدن وفق مراحل متتالية تشهدها المحافظة.

فقدت شهدت مراكز كفر الشيخ والرياض والحامول تدشين الحزب فيهم، وتواجد المهندس أحمد عبد المعبود، منسق الحزب بالمحافظة، وعدد كبير من الراغبين في تحرير التوكيلات بهذه المراكز، إضافة لتوافد عدد كبير بمراكز ومدن المحافظة الأخرى، كما شهدت محافظة كفر الشيخ تعليق لافتات للإعلان عن الحزب، إضافة لتعليق لافتات بجوار الكنائس ومحيطها للتهنئة بعيد الميلاد.

كما شهدت مدينة كفر الشيخ مسيرة بالسيارات بمدينة كفر الشيخ، للإعلان عن تدشين الحزب بحضور خالد فهمي، قاسم حسين، وعادل عبدالفضيل، ومحمد عبدالظاهر، وداليا السعدني، أعضاء اللجنة التأسيسية للحزب على مستوى الجمهورية، والمهندس أحمد عبد المعبود المنسق العام لحزب الجبهة الوطنية بكفرالشيخ وعدد كبير من أهالي المحافظة.

وأكد المهندس أحمد عبدالمعبود المنسق العام لحزب الجبهة الوطنية بكفرالشيخ، أن كفر الشيخ شهدت مسيرة بالسيارات حملات لافتات الحزب، وتم تدشين حزب الجبهة الوطنية بالمحافظة، وأنه يتابع تحرير التوكيلات في كافة مقار الشهر العقاري بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف عبد المعبود، كما توجه لمقار الشهر العقاري بالرياض وكفر الشيخ والحامول، لمتابعة تحرير التوكيلات، فوجد اقبالاً من أهالي كفر الشيخ، موجها الشكر لهم، على إقبالهم ورغبتهم في المشاركة في الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وقال عبد المعبود، إن مدينتى كفر الشيخ والرياض شهدت تجمع عدد كبير من الأهالي، لتحرير التوكيلات، وشهدت مدينة الرياض إقامة سرادق لاستقبال الأهالي لتحرير التوكيلات، موجهاً الشكر لهم.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين فى العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.



أعضاء اللجنة التأسيسية للحزب على مستوى الجمهورية



اقبال حافل للجنة التأسيسية



اقبال على تحرير التوكيلات



اقبال لتحرير التوكيلات بالرياض



الاستقبال بمدينة الرياض



الاستقبال لتدشين الحزب



الترحيب باللجنة التأسيسية



التواجد بمدينة الرياض



الشهر العقاري بالحامول



الشهر العقاري بالرياض



الموانون عقب تحرير التوكيلات



تحرير توكيلات لحزب الجبهة



تواجد عدد كمن الأهالي لتحرير التوكيلات



جانب من مسيرة السيارات



جانب من الاستقبال



جانب من التواجد بالرياض



لافتات التهنئة بعيد الميلاد



لافتات الحزب في محيط الكنيسة



لافتات على السيارات



متابعة تحرير التوكيلات بالرياض