أخبار × 24 ساعة.. وزارة الصحة تبحث استخدام الروبوتات الجراحية

محمد صبحى

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

الهيئة القومية للأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الخفيف

محمد عبد اللطيف: الدولة المصرية تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها

وزارة الصحة تكشف عن إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة

نائب وزير الصحة: معدل انتشار فيروس HMPV لا يتعدى 4% من الفيروسات التنفسية

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسرة ضحية ومصابى حادث الخانكة

وزارة الصحة تواصل حملات المرور الميدانى لتحسين الخدمات الطبية فى القليوبية

هيئة الأوقاف تحقق نجاحًا جديدا في تحصيل إيرادات الوقف الخيرى

الصحة تبحث استخدام الروبوتات الجراحية لتعزيز المنظومة الصحية فى مصر

وزير التعليم: نسعى لضمان إتاحة التعليم المتميز للجميع من خلال التصدى للتحديات

وزير التعليم العالى: نسعى لتحويل مخرجات البحث العلمى لمنتجات ذات قيمة