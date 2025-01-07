اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يناير 2025 12:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الخارجية الكندية: تعليقات ترامب تظهر عدم فهم لما يجعل كندا دولة قوية

الثلاثاء، 07 يناير 2025 11:50 م
وزيرة الخارجية الكندية: تعليقات ترامب تظهر عدم فهم لما يجعل كندا دولة قوية ميلانى جولى
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى ردا على تصريحات ترامب "اقتصادنا متين وشعبنا قوى ولن نتراجع أبدا في مواجهة التهديدات" وأكدت أن تعليقات ترامب تظهر عدم فهم تام لما يجعل كندا دولة قوية.

وفى وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد كندا، الحليف المجاور الذى دعا لضمه إلى أراضى الولايات المتحدة.

وعندما سئل عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية، أجاب ترامب "لا، القوة الاقتصادية".


وأضاف أن اندماج "كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية، تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع، وسيكون ذلك أيضا أفضل كثيرا على صعيد الأمن القومى".







مشاركة

ميلانى جولى

كندا

ترامب

ضم كندا

أمريكا

بنما

جرينلاند






الرجوع الى أعلى الصفحة