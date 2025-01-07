مصرع 5 وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بالولايات المتحدة جراء العاصفة الشتوية

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تسببت عاصفة شتوية هى الأولى هذا العام، فى الولايات المتحدة، فى مصرع خمسة أشخاص، وانقطاع الكهرباء عن الآلاف من المنازل، فضلا عن إلغاء مئات الرحلات الجوية.



وبدأت العاصفة؛ كنظام ضغط منخفض فى جبال روكي، ثم تطورت بسرعة لتغطى مناطق واسعة بالثلوج والجليد، وصولًا إلى السواحل الشرقية للبلاد.



وفى ولاية ميزوري، تساقطت الثلوج بارتفاع تجاوز 36 سنتيمترًا فى مدينة كانساس سيتي، وهو أكبر مستوى من الثلوج يسجل فى المنطقة منذ عام 1993، فيما تعرضت أجزاء من كانساس لرياح شديدة البرودة، مع درجات حرارة منخفضة تراوحت بين 15 إلى 32 درجة مئوية تحت الصفر، مما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية.



وفى العاصمة واشنطن، بلغ ارتفاع الثلوج 12.7 سنتيمترًا، فيما تساقطت الثلوج بارتفاع 12 بوصة فى بعض المناطق المحيطة بماريلاند وفرجينيا.



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن أكثر من 189 ألف منزل وشركة فى وسط وجنوب الولايات المتحدة انقطعت عنها الكهرباء، فيما تم إلغاء ما يقرب من 1900 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة وإليها ومنها.



ويتوقع خبراء الأرصاد، استمرار درجات الحرارة المتجمدة طوال الأسبوع؛ مما قد يفاقم الوضع فى العديد من الولايات المتأثرة.