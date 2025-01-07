محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشاركان الإخوة المسيحيين احتفالات عيد الميلاد بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الاثنين، احتفالات الإخوة المسيحيين احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة، يرافقه اللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا اكسيوس اسقف كنيسة الملاك ميخائيل والعذراء مريم، وقيادات الكنيسة ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي كلمته قال محافظ الدقهلية "احنا ملناش زي" شعب أصيل ووطن عريق يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، وأكد أن سعادته بالغة لمشاركة هذا الاحتفال وقال بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي أتقدم بخالص التهاني القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن على مصرنا بدوام بالأمن والأمان والإستقرار، وأن يوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، مؤكدا أن الرسالة الأساسية لجميع الأديان السماوية هي نشر الحب والسلام، مشيراً إلى أن المسلمين والمسيحيين فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ .

وأكد "مرزوق" أننا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمصر نعيش مرحلة ازدهار وتنمية حقيقية وبناء الجمهورية الجديدة التي تحمل معها كل الخير لأبناء مصر، وأن هذه المرحلة أعطتنا الدفعة والأمل في غد أفضل، مشيرا إلى أن اليوم هو عيد لكل المصريين، مضيفًا أن إحتفالات أعياد الميلاد هي تعبير صادق عن الوحدة الوطنية التي تجمعنا وتجسدها احتفالات اليوم التي تجمع بيننا مسلمين ومسيحيين في نسيج واحد .

من جانبه أعرب نيافة الأنبا اكسيوس اسقف الكنيسة عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية، ولجميع المهنئين من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحافظة، وأكد أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد الذي نعيش فيه جنبا إلى جنب منذ فجر التاريخ، ومؤكدا على اعتزازه بالمحبة والاخاء التي تجمع بين المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين على أرض مصر.



احتفالات عيد الميلاد بالمنصورة



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