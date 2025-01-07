"قوتنا فى وحدتنا".. عائلات طنط الجزيزة بالقليوبية يهنئون الأقباط بعيد الميلاد

كتب إبراهيم سالم

شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية طنط الجزيرة، مركز طوخ فى محافظة القليوبية، توافد العشرات من مشايخ وشباب القرية والعديد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان فى استقال المهنئين، القس حنانيا عبد الفادى، والقس بيشوي كامل، و القس كرنيليوس غالى، وسعيد ابراهيم الشاعر وسلامة الشاعر، الذين أشادوا بالترابط المجتمعى العميق الذى يميز أهالى قرية طنط الجزيرة.

‎عكست مظاهر احتفالات عيد الميلاد المجيد، مشاهد هامة للوحدة الوطنية وقوة وترابط الشعب المصري بكامل مكوناته لتبعث بتلك الرسائل الهامة في توقيت هام تمر به الدولة المصرية وسط التوترات الإقليمية المتوالية، وتكون بمثابة أمثل رد على الشائعات ومخططات الفتنة التي تسعي للنيل من استقرار الدولة وأمنها، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة وأنه

‎دائما ما تشهد هذه المناسبة التاريخية حضورًا بارزًا له والذي حرص على مشاركة الأقباط فرحتهم، مؤكدًا على عمق الروابط التي تجمع أبناء الوطن الواحد.



عائلات طنط الجزيزة بالقليوبية يهنئون المسيحيين بعيد الميلاد



عائلات طنط الجزيزة بالقليوبية يهنئون المسيحيين بعيد الميلاد المجيد



عائلات طنط الجزيزة بالقليوبية يهنئون المسيحيين بعيد الميلاد المجيد