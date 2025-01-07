فريق "100 مليون صحة" يشارك بالتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظة بكافة المديريات الخدمية استعدادًا لأعياد الأخوة الأقباط.

وأعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن مشاركة فِرق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة وفريق التواصل المجتمعي في التأمين الطبي، خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد ليلة امس الثلاثاء 7 يناير 2025، بكنائس وكاتدرائيات محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

جاء ذلك خلال تهنئة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة للأخوة الأقباط بكنيسة الأنبا بيشوى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدة على حرص مديرية الصحة على توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومرتادي كنيسة الأنبا بيشوي وكنيسة المستقبل، خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وأجرى فريق التواصل المجتمعي برئاسة الدكتورة جيهان سامي مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، مسابقات عن المعلومات الصحية العامة للأطفال وتقديم الهدايا والحلوى للأطفال الفائزين.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة التأمين الطبي بالمحافظة خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مع متابعة مباشرة من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية؛ للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتشار الفِرق الطبية بجميع أنحاء المحافظة لوصول الخدمة لجميع المواطنين.

