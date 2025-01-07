خريطة أسواق اليوم الواحد فى أحياء الجيزة.. السلع الغذائية بأسعار مخفضة

كتبت - مرام محمد

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسبوعيًا، أسواق اليوم الواحد، في أحياء إمبابة والعمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من المُنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار.

ويستقبل سوق اليوم الواحد فى شارع الصوامع بحى إمبابة، أهالى أحياء إمبابة، والمنيرة الغربية، والوراق، يوم الجمعة من كل أسبوع، فيما ينظم سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى حى العمرانية، يوم الإثنين من كل أسبوع، لخدمة أهالي أحياء العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة الراغبين فى شراء مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة.

وتوفر أسوق اليوم الواحد، من خلال سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والشركات المشاركة، جميع السلع الغذائية الأساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، ومنتجات الأجبان، واللحوم، والدواجن، والخضراوات، والفواكه، بالإضافة إلى المنظفات.

وتطرح الأسواق الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و29 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وزيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا، واللحوم السودانى بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلى أو المحلى بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد.

ومن جانبه، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.

وثمن محافظ الجيزة، التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد، مؤكدًا على التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سوق اليوم الواحد بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية، لإتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء، مما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالي خفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.