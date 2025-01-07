حصاد 2024.. نفق عرابي أبرز محور مروري نفذ بالشرقية بتكلفة 240 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

يعد نفق عرابي بمدينة الزقازيق، هو أبرز مشروعات خدمية التي شهدتها محافظة الشرقية خلال عام 2024، ذلك نظرا لأهميته في تسهيل المرور بالمدينة.

نفق عرابي أسفل محطة السكة الحديد لفتح محاور مرورية يربط شرق وغرب مدينة الزقازيق، من ناحية ميدان عرابي وشارع فاروق، بطول 350 متر عبارة أربع حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر بتكلفة حوالي 240 مليون جنيه.

استغرق تنفيذه 5 سنوات، ذلك بسبب مروره أسفل 5 خطوط السكة الحديدية، حيث كانت تتم أعمال الحفر أسفل الخطوط في ساعات متأخرة وبعد مراعاة توقيتات دخول و خروج القطارات.

وقامت الشركة المنفذة، بعمل الالتزام بتوفير أنظمة الإنارة، وتصريف مياه الأمطار والتهوية وعوامل الأمن والسلامة داخل النفق.

كما قامت محافظة الشرقية، بعمل تطوير شامل لمنطقة ميدان عرابي، وترميم تمثال الزعيم أحمد عرابي، الذي أجريت لأول مرة منذ تثبته في الميدان عام 1963، أي بعد أكثر من 60 عاما، الذي ينصف تحفة فنية نادرة فهو مصنوع من البرونز الخالص بوزن 5 طن وأنشئت حوله مقاعد رخامية ووضع التمثال على قاعدة رخامية عالية ليكون واضح الرؤية للمارة بالقطارات و النفق كرمز من رموز المحافظة.

ويذكر أن عام 2024 شهد تنفيذ 55 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات "الصحة – الطرق – الصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – تحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية"، بتكلفة 4 مليار و 300 مليون جنيه، شملت 20 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 146 مليون و600 ألف جنيه، و4 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 170 مليون و 500 ألف جنيه ، ومشروعين بقطاع الطرق بتكلفة 2مليار و700 مليون جنيه ، و 12 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مليار و200 مليون جنيه ، ومشروع بقطاع الكهرباء بتكلفة 40 مليون جنيه، و14 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 33 مليون و100 ألف جنيه ، بالإضافة إلى مشروعين بقطاع تحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية بتكلفة 7 مليون و 200 ألف جنيه.



التمثال



تمثال الزعيم أحمد عرابي



تمثال الزعيم



مخرج النفق من ناحية ميدان عرابي



مداخل النفق