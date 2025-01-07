اليوم السابع
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انقطاع التيار الكهربائى عن 21 حيًا بطور سيناء غدًا لإجراء صيانة

الثلاثاء، 07 يناير 2025 10:19 م
انقطاع التيار الكهربائى عن 21 حيًا بطور سيناء غدًا لإجراء صيانة انقطاع الكهرباء - أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، عن تنفيذ أعمال صيانة بموزع الطور القديم غدًا الأربعاء، ابتداءً من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الانتهاء من الأعمال.

وأوضحت الوحدة أن أعمال الصيانة ستتطلب فصل التيار الكهربائي عن المغذيات بالتتابع لمدة ربع ساعة تقريبًا لكل منطقة، مما سيؤثر على الأحياء والمناطق التالية:

منطقة الفيروز
أرض الجمعية على طريق حمام موسى
المنطقة التجارية
قسم شرطة الكهرباء
مباني قطاع شبكات كهرباء جنوب سيناء
منطقة المنشية
حي الأمل
حي الزهور
مبنى المحافظة
ميناء الطور البحري
المستشفى القديمة
حي بدر
الإسكان الشعبي
مصيعد
مساكن دبش البحر الأحمر
طريق الكورنيش بالكامل حتى حمام موسى

وأكدت الوحدة أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة.

وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي، وذلك تجنبًا لأي أضرار.

 







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