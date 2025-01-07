المستشار النمساوى المحتمل يحذر من وضع عراقيل أمام تشكيل الحكومة الجديدة

أ ش أ

حذر المستشار النمساوى المحتمل وزعيم حزب "الحرية" هيربرت كيكل من وضع عراقيل أمام تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن اللجوء إلى انتخابات مبكرة ليس فى صالح استقرار البلاد.



وقال كيكل - فى تصريح اليوم /الثلاثاء/ - "إن الائتلاف الحكومى الجديد يتكون من حزبى الحرية والشعب، ومن الضرورى أن يتعاون الجميع من أجل نجاح المفاوضات الحكومية، وألا يتشدد كل حزب فى مطالبه".



وأكد أنه سيبذل أقصى طاقته لتسهيل المفاوضات الحكومية مع حزب "الشعب"، كما سيتواصل بشكل مكثف مع الرئيس المؤقت لحزب الشعب النمساوى كريستيان شتوكر، متعهدا بتشكيل حكومة جديدة تلبى طوحات شعب النمسا.



وحدد كيكل مطالبه من حزب "الشعب"، الشريك الأصغر فى الائتلاف الحكومي، فى دعم الاستقرار، وأن يكون شريكا مخلصا يعمل باستمرار لدعم شريكه.