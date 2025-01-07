الطقس السيئ بكوت ديفوار يدفع أسعار الكاكاو لأعلى مستوى في أسبوع

أ ش أ

ارتفع سعر بيع الكاكاو في نيويورك، إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع نتيجة ضعف إمدادات كوت ديفوار بسبب الطقس السيئ.

وذكرت وكالة بلومبرج، أنه يعود الارتفاع السريع الواسع اليوم الى المخاوف المتزايدة من أن الإمدادات الأقل من المتوقع من كوت ديفوار ستزيد من الضغط على السوق الضيقة بالفعل.

تجدر الإشارة إلى أن كوت ديفوار وغانا تتصدران دول العالم في إنتاج تلك الحبة السحرية التي تعتمد عليها كبرى المصانع والشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الشيكولاتة والكاكاو، وتستحوذان سوياً على 40 في المائة من صادرات الكاكاو عالمياً.

من جانبه قال شولوم سانيك المحلل في مجموعة فريدبرج التجارية المحدودة إن الطقس السيئ نتيجة هبوب رياح هارماتان التي تجتاح المنطقة بالفعل تؤثر سلبا على المحاصيل وفي المقدمة حبوب الكاكاو.

وقد أدى ضعف المحاصيل الزراعية في كوت ديفوار وغانا إلى وصول العقود الآجلة للكاكاو إلى أسعار قياسية في العام الماضي ويؤدي عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية إلى تقلبات حادة في الأسعار، وسجل مقياس التقلبات السعرية لفترة 60 يوما مستوى هو الأعلى منذ أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل بلغ إجمالي عدد الواردات من محصول الفول التي وصلت إلى الموانئ الإيفوارية 1.1 مليون طن لهذا الموسم بزيادة بنسبة 27% عن العام الماضي عندما أضر الطقس السيئ بالمحاصيل.