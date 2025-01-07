الرئيس النمساوي يوجه بسرعة تشكيل حكومة جديدة من حزبي "الحرية" و"الشعب"

أ ش أ

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أنه أصدر تعليماته ببدء المحادثات بين حزبي "الحرية" و"الشعب"، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.



وأوضح الرئيس النمساوي - في تصريح الاثنين- أن هيربرت كيكل رئيس حزب "الحرية" والمكلف بتشكيل الحكومة سوف يقوم باطلاعه على الفور على التقدم المحرز في المناقشات، متعهدا بالاستمرار في ضمان مراعاة مبادئ وقواعد دستور النمسا والالتزام به بشكل صحيح.



وقال "إن المباحثات مع رئيس الحكومة المكلف كانت إيجابية، وكيكل لديه القناعة بقدرته على إخراج البلاد من الأزمة الحكومية الراهنة"، لافتا إلى أن الدستور يلزمه بضرورة استكشاف إمكانية تشكيل حكومة بأغلبية تزيد عن 50% في المجلس الوطني (البرلمان).



وأضاف: أن المناقشات مع رئيس حزب "الحرية" ورئيس الحكومة المكلف تناولت مختلف الخيارات السياسية والحزبية، مشددا على ضرورة سرعة معالجة أزمة الوضع الحالي وإنهاء الانسداد السياسي الراهن في البلاد.