الرئاسة الفلسطينية: الخرائط الإسرائيلية مرفوضة ومدانة

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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ان نشر حسابات رسمية تابعة لسلطات الاحتلال لخرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، ونشر تصريحات عنصرية تدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، هي دعوات مدانة ومرفوضة.



وأضاف أبو ردينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم/ الثلاثاء/ - أن " هذه السياسات الإسرائيلية المتطرفة هي التي اشعلت المنطقة، وأدت إلى الحروب التي نشهدها حالياً، لذلك الأولوية الآن للوقف الفوري لإطلاق النار حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وتسلم دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع، كمقدمة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وطالب الإدارة الأمريكية القادمة، بالعمل لوقف جميع السياسات والأفعال والإجراءات الإسرائيلية التي لا تخدم الأمن والسلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الاستفزازات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي تترافق مع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والتحريض المستمر على الشعب الفلسطيني وقيادته، تتطلب موقفاً دولياً عاجلاً لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، من حرب ودمار وقتل ذهب ضحيته عشرات الالاف.