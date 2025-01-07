الحماية المدنية تؤمن الكنائس لحين انتهاء احتفالات أعياد الميلاد

كتب عبد الرحمن سيد

تؤمن إدارة الحماية المدنية كافة الكنائس لحين انتهاء احتفالات أعياد الميلاد، والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لها لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط دور العبادة كما سيتم التنسيق مع المحافظة لمنع تواجد أى إشغالات فى نطاقها، كما يتم تأمين أماكن المتنزهات والمنشآت والمزارات السياحية وكورنيش النيل ودور السينما والمسارح والتى تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين خلال الإجازات.

وتنسق إدارات الحماية المدنية مع جميع الكنائس للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بجميع مديريات الأمن، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والسياحية، للتأمين والتمشيط المستمر والدورى لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.

كما يقوم خبراء المفرقعات بعمليات مسح شامل لكافة السفارات والأماكن الشرطية والوزارات والمنشآت العامة، مع انتشار رجال المفرقعات بمحيط الكنائس، لحين انتهاء الاحتفالات، مع انتشار قوات الأمن للعمل على تيسير الدخول للكنائس وتركيب بوابات إلكترونية لفحص جميع الزائرين والمتوافدين على الكنائس.