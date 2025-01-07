الإمارات توافق على تجديد وديعة قرض بقيمة ملياري دولار لدى باكستان

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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم /الثلاثاء/ أن الإمارات وافقت على تجديد وديعة قرض بقيمة ملياري دولار؛ مما يوفر تخفيفا ماليا كبيرا لباكستان.



وذكر شهباز شريف - خلال اجتماع لمجلس الوزراء الباكستاني - أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ اقترح - خلال اجتماعه الأخير - تأجيل سداد القرض المستحق خلال يناير، البالغ ملياري دولار.. ووصف شبهاز شريف ذلك القرار بأنه "لفتة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في باكستان"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.



وقال شهباز "أبلغني رئيس الإمارات أن الملياريدولار المستحقة على باكستان في يناير؛ جرى تأجيل سدادها من جانب دولة الإمارات، وقد اقترح ذلك بنفسه وأصدر التوجيهات على الفور".

يأتي تمديد القرض في الوقت الذي شهدت فيه باكستان تطورات اقتصادية كلية "إيجابية" على مدى العامين الماضيين؛ تضمنت زيادة كبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي، حيث ارتفعت من 7ر2 مليار دولار إلى 7ر11 مليار دولار، إلا أن الدين العام الخارجي لباكستان ظل دون تغيير عند 100 مليار دولار.

وبالإضافة إلى تجديد القرض، أشار شهباز شريف إلى أن رئيس الإمارات أكد دعم بلاده لجهود باكستان نحو الاستقرار الاقتصادي، مسلطا الضوء على العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.



كما وصف رئيس الوزراء الباكستاني، مناقشته مع رئيس دولة الإمارات بأنها "إيجابية وبناءة"، مشيرا إلى أن المحادثات شملت استكشاف فرص الاستثمار والاستراتيجيات لتعزيز العلاقات المتبادلة.

وكان رئيس دولة الإمارات قد قام بزيارة إلى باكستان - يوم /الأحد/ الماضي - التقى خلالها مع شهباز شريف، وناقشا مجموعة كبيرة من القضايا منها التعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي وتغير المناخ وتعزيز المصالح المتبادلة على الساحة العالمية.. وتعهدا بتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بينهما.