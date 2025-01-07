اليوم السابع
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الأنبا سارافيم يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية.. فيديو

الثلاثاء، 07 يناير 2025 12:46 ص
الأنبا سارافيم يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية.. فيديو جانب من الاحتفالات فى الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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ترأس الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها، مساء أمس الإثنين، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية.

وقدم المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية التهنئة بعيد الميلاد المجيد وذلك بحضورالعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أحمد العايدي رئيس حي ثالث، خالد جودة مستشار المحافظ للإعلام، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي القوى السياسية بالإسماعيلية.

وخلال القداس، قدَّم نائب المحافظ التهنئة للأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها ولأقباط الإسماعيلية، وأكد أهمية تعزيز قيم الوحدة الوطنية والمحبة بين جميع أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على مشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بالمناسبات الدينية، تأكيدًا على العلاقات الوطيدة داخل المجتمع المصرى.

قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (1)
قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (1)

 

قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (2)
قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (2)

 

قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (3)
قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (3)

 

قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (4)
قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (4)

 

قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (5)
قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (5)

 

قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (6)
قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (6)

 

قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (7)
قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية (7)

 







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