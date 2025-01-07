أوكرانيا: مقتل 13 جنديا كوريا شماليا في غارة على منطقة كورسك الروسية

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أعلنت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية اليوم /الثلاثاء/ أنها تمكنت من قتل 13 جنديا كوريا شماليا أثناء غارة على منطقة كورسك الروسية.



وأوضحت القوات الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم - "أنه خلال العملية الأخيرة تمكن جنود قوات العمليات الخاصة من القضاء على خمسة جنود كوريين شماليين في مواجهة قتالية، وثمانية آخرين بمساعدة طائرات بدون طيار، وعقب المعركة، فحصت القوات الأوكرانية جثث الجنود الكوريين الشماليين وممتلكاتهم الشخصية، كان أحدهم يحمل بندقية مزودة بمنظار محاذاة وجهاز راديو أزارت صيني روسي، وجهاز كشف الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى بطاقة هوية تختلف عن بطاقة الهوية العسكرية الروسية العادية".



وقال رئيس مركز مكافحة المعلومات المضللة في مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أندريه كوفالينكو" إن جنودا من كوريا الشمالية يرتدون الزي العسكري الروسي يطردون سكان قرية ماخنوفكا - الواقعة في منطقة كورسك الروسية - من منازلهم" على حد قوله.