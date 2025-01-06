6 مرشحين يتقدمون لخوض انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة.. تفاصيل

كتب إبراهيم قاسم - عبد الله محمود

أعلنت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، انتهاء اليوم الثاني من الأيام المحددة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لمجلس إدارة النادي، والتي ستُجرى يوم 21 فبراير المقبل، بتقدم 6 مرشحين لخوض غمار المنافسة الانتخابية.

وقال المستشار أشرف عيسى رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة والأمين العام للجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي القضاة – في تصريح له – إن لجنة تلقي طلبات الترشح تقدم إليها اليوم المستشار مصطفى سامي السيد علي هاشم (رئيس بمحكمة الاستئناف) للترشح على منصب رئيس النادي، ليصبح بذلك عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لموقع رئيس نادي القضاة على مدى يومين 5 مرشحين.

وأضاف أن المستشارين: ياسر عكاشه محمد أحمد المتناوي (رئيس بمحكمة الاستئناف) ومحمود محمد مرغني صادق (نائب رئيس محكمة النقض) قد تقدما بأوراق الترشح عن مقاعد مجلس إدارة النادي المخصصة للمستشارين، ليصبح بذلك عدد المتقدمين حتى الآن 3 مرشحين.

ولفت إلى تقدم القاضيين: أحمد سلامه علي أحمد عفيفي (رئيس محكمة من الفئة أ) وإبراهيم سعيد محمود محمد العيسوي (قاض) بأوراق الترشح على المقاعد المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة ليصبح عدد المتقدمين حتى الآن 3 مرشحين، في حين تقدم علي عضو النيابة العامة أشرف محمود عقيل بأوراق ترشحه عن المقاعد المخصصة للنيابة العامة ليصبح عدد المتقدمين 4 مرشحين.

وأشار المستشار أشرف عيسى إلى أن اللجنة الرئاسية المشرفة على العملية الانتخابية، قد تلقت كتابا رسميا من رئيس نادي القضاة، يفيد بتقدم المستشار حازم أبو سديره، باستقالته من عضوية مجلس إدارة النادي عن مقعد المستشارين الذي كان يشغله، وذلك بسبب إعارته للعمل خارج البلاد، وقبول مجلس الإدارة للاستقالة المقدمة ومن ثم خلو هذا المقعد.

وأوضح أن اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات، قد بحثت الاستقالة واتخذت قرارها في ضوء هذا الأمر، بفتح باب الترشح لمقعد إضافي عن المقاعد المخصصة للمستشارين بمجلس إدارة النادي، بحيث تُجرى العملية الانتخابية على مقعدين لفئة (المستشارين) .

وأكد المستشار أشرف عيسى أن لجنة تلقي طلبات الترشح ستتوقف عن عملها غدا "الثلاثاء" في ضوء كونه عطلة رسمية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وذلك على نحو ما ورد بجدول الإجراءات الزمني الذي سبق وأن أعلنته اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات، على أن تستأنف عملها في تلقي طلبات أعضاء النادي راغبي الترشح ابتداء من صباح بعد غد "الأربعاء".