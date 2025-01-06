نقل محول كهرباء يعيق الطريق وتطوير مدخل قرية القباحى الغربى بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جولة فى قرية القباحى الغربى بمدينة الأقصر سيراً على الأقدام، وذلك فى أعقاب اجتماعه مع وفد من أهالى قرية القباحى الغربى الأسبوع الماضي، وحرصه على معاينة مطالبهم على أرض الواقع.

وبدأت الجولة بتفقد مدخل القرية من منطقة شرق السكة الحديد، حيث وجه المحافظ بتطوير مدخل القرية وانشاء ميدان فى بدايتها وتزيينه بشكل جمالي، وخلال الجولة كلف المحافظ، رئيس مدينة الأقصر بعمل دراسة لبحث امكانية نقل ورش السيارات من مدخل القرية إلى أماكن مخصصة مع حصر عدد الورش على الطريق الرئيسى للقرية.

واستجابة لمطالب الأهالى بتوفير ملعب لشباب القرية وجه المحافظ بإنشاء ملعب فى حالة توفير قطعة أرض مناسبة، كما وجه المحافظ بنقل محول كهرباء تم وضعه فى مدخل القرية ويعيق حركة الطريق، بما يسهم فى توسعة الشارع وحماية الأهالى من أضراره، حيث رافق المحافظ فى جولته، نائب المحافظ الدكتور هشام ابو زيد، واللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط بالمحافظة، والمهندس ماجد نصرى مدير الإدارة الهندسية بالأقصر.

وكان قد إلتقى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع وفد من أهالى قرية القباحى الغربى بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار التواصل الفعال بين محافظ الأقصر وأهالى المحافظة، وضم الوفد حسين القباحى رئيس بيت الشعر بالأقصر، وكل من، مصطفى القباحي، وعامر مصطفي، وخالد عبد المنعم القباحي، وصلاح سليم، وأحمد عبد الصبور.

وخلال اللقاء قدم الوفد عدد من مطالبهم، والتى تمثل أبرزها فى إنشاء مركز شباب وملعب ليكون متنفس لشباب القرية، وإحلال وتجديد "مواسير" المياه، وتوسعة الشارع الرئيسى ومدخل القباحى الغربى من خلال بحث إمكانية نقل الورش الصناعية من الشارع الرئيسي، كما طالبوا بإستبدال المطبات العشوائية بمطبات نموذجية، ورفع مستوى الإنارة والنظافة بالقرية.

ورحب المحافظ بالوفد معرباً عن حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والالتقاء بهم بمكتبه وخلال جولاته فى كافة ربوع المحافظة، وعبر الوفد عن تقديرهم لجهود محافظ الأقصر الملموسة ونشاطه الدؤوب وجولاته المستمرة وزياراته للقرى والنجوع والتى أثمرت عن افتتاح عدد كبير من المشروعات وتدشين مشروعات جديدة، وساهمت فى تحسن الخدمات بالمحافظة.



المحافظ يصدر قرار بنقل محول كهرباء يعيق الطريق بقرية القباحى



قرار بنقل محول كهرباء يعيق الطريق وتطوير مدخل قرية القباحى الغربى



لقاء المحافظ مع أهالى القباحى الغربى