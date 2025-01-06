نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوى.. فيديو

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها" بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، مقدما التهنئة لأقباط الإسماعيلية بمناسبة العيد.

وذلك بحضور اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي القوى السياسية بالإسماعيلية.



وحرص نائب المحافظ ورئيس المدينة على حضور قداس عيد الميلاد المجيد، وقدما التهنئة لأقباط الإسماعيلية، وتقديم التهنئة بمناسبة العيد لنيافة الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا سارافيم،أسقف الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية عن تقديره وامتنانه لتهنئة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وحرصهم الدائم على نقل المشاعر الطيبة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بما يعزز أواصر المحبة والترابط ويرسخ قيم الوحدة الوطنية، داعياً الله عز وجل أن يعُم مصر الرخاء والتنمية والسلام.