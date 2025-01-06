اليوم السابع
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محافظ الفيوم ونائبه يشهدان قداس عيد الميلاد بدير العزب بالفيوم.. فيديو

الإثنين، 06 يناير 2025 11:03 م
محافظ الفيوم ونائبه يشهدان قداس عيد الميلاد بدير العزب بالفيوم.. فيديو جانب من الحدث
الفيوم رباب الجالي

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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وعدد من التنفيذيين قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس الأنبا إبرام بدير العزب بالفيوم، ويترأس القداس نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، بحضور لفيف من القسوس والقمامصة والشمامسة والأسر المسيحية.

وحضر القداس عدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس جامعة الفيوم ونوابه وعدد من عمداء الكليات وممثلي عدد من الأحزاب السياسية بالمحافظة.

وقال القمص بولا عطية، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، إن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، هو رسالة سلام، نتذكر فيه هتاف الملائكة بالسلام، عندما قالت "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة، كما جاء في إنجيل القديس لوقا البشير، في الإصحاح الثاني، بالعدد 14، بأن الله يريد السلام على الأرض، ويريد أن يعم السرور من خلال كل إنسان، يؤمن ويحتفل بعيد الميلاد المجيد، وعلى كل إنسان أن يبعث السرور والفرح والسلام لجميع الناس، لذلك ونحن نحتفل اليوم بالعيد، نطلب من الله، أن يعم السلام في كل العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وفلسطين، وغيرها من كل الدول على مستوى العالم.







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