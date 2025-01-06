محافظ الشرقية يكلف مديرى المديريات بتوفير الخدمات والمساعدات اللازمة للمواطنين

الشرقية - إيمان مهنى

كلف للمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والإستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم ذلك خلال اللقاء الأسبوعي بعدد من أبناء المحافظة والمتقدمين لمكتب خدمة المواطنين بالديوان العام بشكاوى وطلبات.

حمل اللقاء عرضاً لمشكلات 11 مواطنا من أبناء الشرقية من مراكز (الزقازيق – ابوحماد - صان الحجر-ديرب نجم - منيا القمح – فاقوس - ههيا) ، وبعد الإطلاع عليها وفحص الجهات المختصة قرر المحافظ: توفير 11 فرصة عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات، سرعة استخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة.

صرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد6 حالات تتراوح مدتها من 4 إلى 6 شهور حسب الأبحاث الاجتماعية على الحالات، تحمل مصاريف المدارس والجامعات للأبناء لعدد 6 حالات، توفير الرعاية الصحية وصرف علاج بالمجان لعدد 4 حالات.

حضر اللقاء نواب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ونائب المستشار العسكري ومديري إدارات الديوان (خدمة المواطنين وصندوق الإسكان ) ومديري المديريات الخدمية (التربية والتعليم والصحة والعمل والتضامن).