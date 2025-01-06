اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مباحثات عراقية أمريكية حول تفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجى

الإثنين، 06 يناير 2025 06:00 ص
مباحثات عراقية أمريكية حول تفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجى وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين
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 بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق إليزابيث كينيدى ترودو، الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العراقية-الأمريكية المشتركة الخاصة بتفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي.


وقال حسين، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "استعرضنا التطورات فى المنطقة، وأهمية استمرار تنسيق المواقف، لا سيما التصدى لتنظيم داعش الإرهابي".


وأضاف: "بحثنا الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العراقية-الأمريكية المشتركة الخاصة بتفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجى للصداقة والتعاون بين البلدين".







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