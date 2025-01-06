كوريا الجنوبية ترسل مسجل بيانات الرحلة للطائرة المنكوبة إلى أمريكا لتحليله

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أرسلت كوريا الجنوبية اليوم /الاثنين/ مسجل بيانات الرحلة للطائرة المنكوبة التي تحطمت في شهر ديسمبر الماضي إلى الولايات المتحدة لتحليله.

وذكرت لجنة التحقيق التابعة لوزارة النقل الكورية الجنوبية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - أن اثنين من ممثليها غادرا إلى الولايات المتحدة اليوم مع مسجل بيانات الرحلة لكي يخضع للتحليل من قبل المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل.



ومن المتوقع أن يساعد هذه الجهاز، الذي تعرض للتلف جراء الحادث المأساوي، في تحديد السبب وراء وقوع التحطم؛ إذ إنه يحتوي على معلومات مهمة مثل ارتفاع الطائرة قبل وقت قصير من حدوث التحطم وبيانات تشغيل هيكل الطائرة.



كانت وزارة النقل بكوريا الجنوبية قد قالت إنه، بعد أن خلصت إلى أنه لا يمكن استرجاع البيانات محليا بسبب التلف الذي لحق بموصل الجهاز، أجرت مشاورات مع المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل وقامت بالترتيبات اللازمة لإجراء التحليل.

يذكر أن جميع ركاب الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" الكورية الجنوبية للطيران والبالغ عددهم 181 راكبا قد لقوا حتفهم، باستثناء اثنين من أفراد طاقمها، بعد تحطمها في مطار "موان" الدولي بجنوب غرب البلاد في 29 ديسمبر الماضي.