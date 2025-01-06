سقوط أمطار متوسطة على القنطرة غرب بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهدت قرى وضواحي مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ولم تتسبب الأمطار فى اى أضرار بل انتظمت الحركة المرورية داخل مدينة القنطرة غرب وعلى الطرق الفرعية والسريعة وخاصة طريق القنطرة الصالحية وطريق القنطرة بورسعيد ولم تتأثر الطرق بسقوط الأمطار.

وقالت محافظة الاسماعيلية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ان المحافظة ستشهد اليوم الإثنين 6 يناير 2025 أمطار خفيفة مع ظهور غيوم جزئية.

وقد تتعرض محافظة الإسماعيلية لشبورة مائية بالاضافة الى الرياح النشطة أحيانًا بسرعة 30 كم /ساعة. ودرجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22. وشهدت محافظة الإسماعيلية اسقرار لحالة الطقس مع سطوع الشمس على معظم الانحاء وخاصة مع الساعات الأولى من الصباح. كما استمرت حركة المرور على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الإسماعيلية.

وحذرت محافظة الإسماعيلية قائدى السيارات بضرورة القيادة بسرعة منخفضة فى حالة سقوط الأمطار كما حذرت المواطنين بعدم الوقوف أسفل الإعلانات وبالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار.