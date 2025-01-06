رئيس جامعة دمنهور يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأنبا باخوميوس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بعث الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني ـ بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء فيها يسعدني بالأصالة عن نفسي والإنابة عن أسرة جامعة دمنهور، أن أتقدم بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً لقداسته ولجميع الإخوة الأقباط "شركاء الوطن" أن تعاد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والخير والسعادة، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار، ومزيد من التقدم والازدهار، في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أرسل رئيس الجامعة برقية تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لنيافة الأنبا باخوميوس ـ مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، متمنيا لنيافته موفور الصحة، مثمنا أجواء المحبة بين مسلمي و مسيحيي محافظة البحيرة.

وواصل "ترابيس" التهنئة للدكتورة جاكلين عازر ـ محافظ البحيرة، متمنيا لها مزيد من التوفيق والسداد.

كما هنأ "ترابيس" منتسبي جامعة دمنهور أساتذة وطلابا وإداريين من الإخوة الأقباط، متمنياً لهم عيدا سعيدًا، وأن يعيده الله عليهم بكل الخير والسعادة.

وأشاد رئيس جامعة دمنهور بقوة التلاحم والترابط بين مسلمي و مسيحيي "مصر"، لافتا إلى أن "مصر" كنانة الله في أرضه، و مهد الرسالات السماوية، وهو ما كان وسيظل مصدر الاعزاز لهذا البلد العظيم على مر التاريخ، مؤكداً أن وحدتنا الوطنية هي إحدى أهم الركائز الأساسية للتنمية والتقدم، وتماسك النسيج الوطني لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامي و حصنه المنيع ضد شرور الفتن وكيد الكائدين، مشيرًا إلى أن ما تشهده الدولة المصرية من "وحدة وطنية" نموذج يُحتذى به في تحقيق السلام الاجتماعي، والتعايش الحضاري.

و أضاف رئيس جامعة دمنهور، أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد حبل المودة والتآخي والتآلف بيننا جميعاً، متمنيا أن تظل مصر رمزاً للمحبة والتسامح والسلام، وأن يظل أهلها في رباط إلى يوم الدين، وأن يوحد صفوف المصريين جميعاً بكل طوائفهم على قلب رجل واحد في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مصرنا الغالية، وتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة السياسية الحكيمة.