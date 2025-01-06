اليوم السابع
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جيش الاحتلال: إصابة جنديين من لواء ناحال بجروح خطيرة فى معارك بغزة

الإثنين، 06 يناير 2025 06:57 م
جيش الاحتلال: إصابة جنديين من لواء ناحال بجروح خطيرة فى معارك بغزة الاحتلال
محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال يعلن عن إصابة جنديين من لواء ناحال بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.


وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







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