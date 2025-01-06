اليوم السابع
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الإثنين، 06 يناير 2025 05:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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توافد أهالى المراغة بسوهاج لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية.. صور

الإثنين، 06 يناير 2025 04:49 م
توافد أهالى المراغة بسوهاج لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية.. صور توافد أهالى المراغة سوهاج لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية
سوهاج-محمود مقبول

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توافد أهالى المراغة بمحافظة سوهاج على مكاتب التوثيق العقاري، وذلك لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية.

وتأتى الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين فى العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف فى حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم فى تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.

توافد أهالى المراغة سوهاج لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية (1)
توافد أهالى المراغة سوهاج لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية 

 

توافد أهالى المراغة سوهاج لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية (2)
توافد أهالى المراغة سوهاج لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية 

 

توافد أهالى المراغة سوهاج لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية (3)
توافد أهالى المراغة سوهاج لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية 

 







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