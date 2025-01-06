اليوم السابع
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الرئيس السيسى: حجم الوعى والفهم لدى المصريين كبير وضخم للتعامل مع أى أمر

الإثنين، 06 يناير 2025 08:26 م
الرئيس السيسى: حجم الوعى والفهم لدى المصريين كبير وضخم للتعامل مع أى أمر الرئيس السيسي
أحمد عبد الرحمن - محمد شرقاوى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: "حجم الوعي والفهم لدى المصريين حجم ضخم للتعامل مع أي أمر".

يحضر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء والدبلوماسيون والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.


وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.


وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.
 







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