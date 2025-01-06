الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور نيو أورليانز لمواساة عائلات ضحايا الهجوم الإرهابى

كتبت ريم عبد الحميد

يزور الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الإثنين، مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا، للقاء المسئولين المحليين ومسئولى الولاية وعائلات الضحايا وغيرهم من المتضررين بالهجوم الإرهابى الدموى الذى وقع فى الأول من يناير، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الزيارة ستكون من بين آخر التحركات التي يقوم بها بايدن فى مواساة البلاد، وسيصطحبه فى هذه الزيارة السيدة الأولى جيل بايدن.

وفى أول أيام العام الجديد، قام رجل يدعى شمس الدين جبار، يبلغ من العمر 42 عاما بقيادة شاحنة بسرعة فى أحد شوارع نيوأورليانز، وقتل 14 شخصا وأصاب عشرات آخرين. وقتل فى إطلاق نار من قبل الشرطة.

وكان بايدن قد تحدث بعد الحادث وقال فى خطاب عبر التلفزيون فى كامب ديفيد: لكل هائلات القتلى، وكل المصابين وكل الناس فى نيو أورليانز الحزانى، أريدكم أن تعرفوا أنى حزين معكم، وأمتنا حزينة معكم.

وفى وقت سابق، قالت شبكة NBC News، إن شمس الدين جبار، الرجل المسئول عن هجوم الشاحنة بمدينة نيوأورليانز فى أول أيام العام الجديد، والذى أسفر عن مقتل 14 شخصا، قد سجل مقاطع فيديو موجهة لعائلته قبل الهجوم، والتي تحدث فيها عن خططه لقتلهم.

وقال جبار فى أحد هذه المقاطع: أريد أن أسجل هذه الرسالة لعائلتى، أريدكم أن تعرفوا أننى قد انضممت إلى داعش فى وقت سابق هذا العام.

وقال لعائلته إنه أراد في البداية تنظيم "احتفال" لهم وجعل الجميع "يشهدون قتل المرتدين"، في إشارة واضحة إلى قتلهم.

وأكد مسئول بسلطات إنفاذ القانون، رفض الكشف عن هويته لمناقشة معلومات حساسة، مضمون مقاطع الفيديو.

من ناحية أخرى، قال مسئول بالإف بى أي جبار قد زار مدينة "نيو أورليانز" مرتين من قبل وقام بتسجيل فيديو للمنطقة المستهدفة "ذا فرنش كوارتر" بنظرات ميتا الذكية.

ويعتقد المسئولون إن شمس الدين جبار، وهو مواطن أمريكى وكان جنديا بالجيش الأمريكي، قد تأثر بجماعة داعش الإرهابية لتنفيذ الهجوم الدموى.