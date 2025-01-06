ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على سوق عيد الميلاد بألمانيا إلى 6 قتلى

أ ش أ

أكدت السلطات الألمانية اليوم /الاثنين/ ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجوم على سوق عيد الميلاد بمدينة "ماغديبورغ" إلى ستة قتلى.

وقال مدعو العموم الألمان - حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الناطقة باللغة الإنجليزية - إن سيدة تبلغ من العمر 52 عاما كانت قد أصيبت إصابة خطيرة جراء هجوم الدهس توفيت في المستشفى متأثرة بالجروح التي لحقت بها.

يذكر أن رجلا قام في العشرين من ديسمبر 2024 بدهس حشدا من الأشخاص بسيارته في سوق عيد الميلاد بمدينة "ماغديبورغ" عاصمة ولاية "ساكسونيا أنهالت" الواقعة شرقي ألمانيا؛ مما أسفر عن إصابة قرابة 300 شخص علاوة على مقتل أربع سيدات وصبي في موقع الحادث.