إغلاق مدارس ومكاتب حكومية فى بعض الولايات الأمريكية بسبب الثلوج الكثيفة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن العاصفة الثلجية التي ضربت أنحاء واسعة من الولايات المتحدة قد تسببت فى إغلاق مدارس ومكاتب حكومية فى العديد من الولايات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثلوج والجليد قد غطوا الطرق الرئيسة فى كنساس وغربى نبراسكا وأجزاء من إنديانا، حيث تم تفعيل الحرس الوطنى بالولاية لمساعدة سائقى الدراجات البخارية العالقة. وتشير التوقعات إلى أن ارتفاع الجليد سيصل إلى 20 سنتميتر، بينما بلغت سرعة الرياح 72 كيلومتر فى الساعة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من عاصفة شتوية من كنساس وميسورة وصولا إلى نيوجيرسى. وذركت الأرصاد أن المواقع الموجودة فى هذه المنطقة سيكون بها اكبر قدر من الجليد، وربما الثلوج الأشد كثافة منذ 10 سنوات على الأقل.

وعادة ما تدور الدوامة القطبية من الهواء شديد البرودة عادة حول القطب الشمالي. ويشعر الناس في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بالبرد الشديد عندما تهرب الدوامة وتتجه جنوبًا.

وتظهر الدراسات أن ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بسرعة هو المسئول جزئيًا عن زيادة وتيرة الدوامة القطبية التي تمتد قبضتها الجليدية.

ومن المتوقع أن تغلق المدارس الاثنين، وأعلنت مقاطعات فى ولايات انديانا وفرجينيا وكنتاكى عن إلغاء وتأثير فى الداسة منذ مياء الأحد. وألغت المدارس العامة فى مقاطعة جيفرسون بكنتاكى الفصول الدراسية والأأنشطة الخارجية والرياضية لحوال 100 ألف طالب.

كما تم إلغاء الدراسة فى ماريلاند، حيث أعلن الحاكم ويس مور حالة الطوارئ الأحد وأعلن أن حكومة الولاية ستكون معلقة يم الاثنين.

وتم الإبلاغ عن مئات حوادث السيارات في ولايات فرجينيا وإنديانا وكانساس وكنتاكي بسبب العواصف والثلوج فيما أعلنت شرطة ولاية فرجينيا وقوع 135 حادثا على الأقل مع دخول العاصفة إلى الولاية. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة إلى وادي أوهايو وتصل إلى ولايات وسط المحيط الأطلسي اليوم مع توقع صقيع شديد في أقصى الجنوب حتى فلوريدا.

كما تعطلت حركة السفر الجوي والسكك الحديدية، وتسببت العواصف في دمار كبير في السكك الحديدية وإلغاء أكثر من 20 رحلة يوم الأحد ونحو 40 رحلة مخطط لها اليوم ، وكذلك إلغاء ما يقرب من 200 رحلة جوية من وإلى مطار سانت لويس لامبرت الدولي.