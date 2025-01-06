إحباط محاولة اقتحام شخص مسلح لمقر إقامة رئيس الوزراء البلجيكي فى بروكسل

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أحبطت الشرطة العسكرية البلجيكية امام مقر إقامة رئيس الوزراء محاولة اقتحام شخص مسلح يحمل سلاح أبيض (سكين) مقر إقامة رئيس الحكومة في شارع "دي لا لوا" بالعاصمة البلجيكية /بروكسل/.

وذكرت صحيفة "لوسوار" الاخبارية البلجيكية اليوم /الإثنين/ أن الحادث وقع في 16 شارع "دي لا لوي" الذي يضم الخدمات الإدارية لرئيس الوزراء .

من جانبه، قال "باريند ليتس" مدير الإعلام لرئيس الوزراء البلجيكي في حوار خاص لصحيفة "لو سوار" إن "رجلا مسلحا بسكين حاول دخول المبنى قبل أن تتغلب عليه الشرطة العسكرية".. مضيفا أنه "تم نقل الشخص إلى مركز الشرطة ولم يصب اي فرد من الشرطة العسكرية بأذى أثناء التدخل".

وأكدت الشرطة البلجيكية أنه "في نحو الساعة 10:00 صباح اليوم /الاثنين/ تم القبض على رجل بالقرب من 16 شارع دي لا لوي" يبدو أن هذا الشخص كان مسلحا بسكين ووجه تهديدات ضد الأفراد العسكريين الموجودين. وقد تمكن ضباط الشرطة العسكرية من السيطرة عليه أثناء انتظار الشرطة مواصلة تحقيقاتهم".

وقالت الشرطة إن دوافعه غير واضحة في الوقت الحالي، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.