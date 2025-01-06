أنتونى بلينكن: واثق من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وكالات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن ثقته في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق بشأن المحتجزين، ولكن ربما بعد مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في 20 يناير الجاري.

وقال بلينكن في تصريحات للصحفيين من عاصمة كوريا الجنوبية سيول، اليوم الاثنين: "إذا لم نتمكن من الوصول إلى خط النهاية في الأسبوعين المقبلين، فأنا واثق من أنه سيتم استكماله في وقت ما، وآمل أن يكون ذلك عاجلا وليس آجلا، وعندما يحدث ذلك، فسيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس بايدن"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير الجاري، بتقديم دعم أقوى لإسرائيل، وحذر حركة "حماس" الفلسطينية من "الجحيم الذي ستدفعه" إذا لم تطلق سراح المحتجزين الذين تم احتجازهم في هجوم 7 أكتوبر2023.

وقال مسئول في حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الأحد، إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح 34 محتجزا في "المرحلة الأولى" من صفقة محتملة مع إسرائيل.

وقال بلينكن إن هناك "مشاركة مكثفة" من جانب "حماس" في التوصل إلى اتفاق، لكن الاتفاق لم يكتمل بعد.

أضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نحن بحاجة إلى أن تتخذ حماس القرارات النهائية اللازمة لإتمام الاتفاق وتغيير الظروف بشكل جذري للرهائن، وإخراجهم، ولأهل غزة، وتقديم الإغاثة لهم، وللمنطقة ككل، وخلق فرصة للمضي قدما نحو شيء أفضل".

وقام أنتوني بلينكن بـ12 زيارة إلى الشرق الأوسط، منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والتي ردت بحملة عسكرية لا هوادة فيها في غزة.