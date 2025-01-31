9 قرارات بمحافظة الفيوم تمهيدا لانطلاق الموجة 25 لإزالة التعديات

الفيوم رباب الجالي

تشهد محافظة الفيوم استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي من المزمع انطلاقها بداية شهر فبراير القادم، حفاظاً على المال العام كحق أصيل لكل الشعب في إطار حرص الدولة على أملاكها، واتخذ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عدة إجراءات في هذا الشأن تتمثل في :



سرعة إعداد حصر شامل بكامل أراض أملاك الدولة التابعة لمجالس المدن أو لمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة

إعداد حصر شامل بجميع التعديات على أراض أملاك الدولة التابعة لمجالس المدن أو لمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة وتصنيفاتها "بناء أو زراعة" ومساحاتها، والإحداثيات الخاصة بكل موقع

الانتهاء من هذا الحصر قبل نهاية الشهر الجارى، استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، المزمع انطلاقها بداية شهر فبراير القادم

مراجعة حالات التعدى على أرض الواقع، لتحديد المستهدفات المطلوبة خلال تنفيذ حملات الإزالة، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد، واسترداد أملاك الدولة بالشكل الكامل، فى إطار الحفاظ على المال العام وحق الشعب.

تسليم جميع بيانات حالات التعدى بمختلف مجالس المدن وجهات الولاية، لمسئولي أملاك الدولة بالمحافظة، في صورة بيانات ورقية، وإليكترونية على اسطوانة مدمجة

وضع مقترح لمستهدف الإزالة بكل مجلس مدينة، تبعاً لمراحل الموجة 25 لإزالة التعديات، وإخطار مديرية الأمن بهذا الشأن للتنسيق المتبادل في تنفيذ الحملات.

ووجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بإبلاغ مجالس المدن وكافة جهات الولاية، بجميع المتغيرات المكانية بشكل يومي، من خلال الإحداثيات الخاصة بها

الربط مع هيئة المساحة العسكرية للعمل على وضع هذه المتغيرات حال كونها تعديات بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحصر كافة التعديات التى تتصل بالقطاع الزراعي، سواء الائتمان الزراعي، أو الإصلاح الزراعي، أو قطاع الاستصلاح الزراعي والمراقبات الزراعية، لإدراجها ضمن حملات إزالة التعديات.