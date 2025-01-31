وكيل تعليم الأقصر يناقش خطة عمل منسق عام المدارس المنتسبة لليونسكو

الأقصر – أحمد مرعى

التقى الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر المنسق العام للمدارس المنتسبة لليونسكو أحمد النجار بمكتبه بديوان عام المديرية، لمناقشة ملف المدارس المنتسبة لليونسكو لمحافظة الأقصر، وذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وتم خلال اللقاء استعراض ملفات عدد 22 مدرسة تم انضمامهم بالفعل لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، كما اعتمد الدكتور صفوت جارح مذكرة بضم 7 مدارس أخرى ، مع تحفيز باقي مدارس محافظة الأقصر على الانضمام والمشاركة في شبكة مدارس اليونسكو من أجل التميز والوصول إلى مدن التعلم .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو تهدف إلى تعزيز القيم والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي لليونسكو وميثاق الأمم المتحدة، حيث قد كانت مصر من أوائل الأعضاء التي انضمت إلى شبكة المدارس المنتسبة عام 1958 ومنذ ذلك الحين وأعداد المدارس المنتسبة في مصر في زيادة.

فيما اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل الوزارة، المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة متميز"، حيث أن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين التحق بها قرابة 350 متقدم، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، وعقدت لجنة المقابلات من قيادات التعليم بالمديرية وبحضور الدكتور وليد عبد الله عميد كلية التربية بجامعة الأقصر، والعمدة ضياء البتيتي رئيس مجلس أمناء بالمحافظة.