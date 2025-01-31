وفد رفيع من الجامعة العربية يزور العراق لبحث الاستعدادات لعقد القمة العربية

بيشوى رمزى

ترأس السفير حسام زكي الامين العام المساعد وفدا رفيع المستوى من الامانة العامة في زيارة الى بغداد بتكليف من الامين العام لجامعة الدول العربية بهدف التواصل مع الجانب العراقي والوقوف على التحضيرات الجارية لاحتضان القمة العربية المقبلة في العراق.

وأوضح السفير حسام زكي في تصريحات صحفية له في ختام الزيارة وعقب استقبال الوفد من جانب رئيس وزراء العراق السيد محمد شياع السوداني أن الوفد وجه الشكر له علي الاهتمام الرفيع وعال المستوي من جانب الحكومة العراقية لاستضافة قمة عربية ناجحة وتسخير كافة الامكانات التي تحتاجها لكي تكون على مستوي توقعات الدول الاعضاء.

وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، اكد السفير حسام زكي، عقب لقاء الوفد مع فؤاد حسين وزير خارجية العراق ، حرص الجامعة على تسخير جميع الجهود والخبرات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من القمة،.

وأضاف زكي في تصريحاته ان اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر بشأن مجمل الاوضاع، وعرض الوفد تجاربه وخبراته السابقة ومرئياته بغية تسهيل مهام اللجان الفنية المتخصصة المشكلة من قبل الحكومة للاشراف على الجوانب التنظيمية،

واشار زكي الى ان الوفد قام بزيارة بعض الفنادق المقترحة لاستضافة وفود الدول، كما زار الوفد القاعات المزمع عقد الاجتماعات بها واطلع على مجمل التفاصيل الجاري تنفيذها بغية تهيئتها بالشكل الملائم،

وأعرب الامين المساعد عن ارتياح الوفد للتسهيلات التي اطلع عليها و يجري اعدادها من جانب العراق لاستقبال القادة العرب ووفود الدول الاعضاء وتوفير اجواء ملائمة لنجاح القمة العربية

