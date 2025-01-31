وزير الدفاع الأمريكى والأمين العام للناتو يؤكدان التزامهما ببناء تحالف أقوى

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أكد وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث، والأمين العام لحلف شمال الأطلسى مارك روت، التزامهما المشترك ببناء تحالف أقوى وأكثر فتكا لحلف شمال الأطلسى (الناتو).



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون أوليوت، فى بيان ، إنه "خلال مكالمة هاتفية تمهيدية، بين هيجسيث وروت، ناقش الطرفان أهمية زيادة الإنفاق الدفاعى للحلفاء وتوسيع قدرة القاعدة الصناعية الدفاعية على جانبى الأطلسى".



وأكد هيجسيث، أن "الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا، تحت قيادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتحقيق هذه الأهداف فى مواجهة التهديدات الحالية، كما اتفق الطرفان على العمل معًا بشكل وثيق والاجتماع شخصيًا فى أقرب فرصة".