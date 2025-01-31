وزير الخارجية اليمنى ومدير منظمة "إيسيسكو" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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بحث مدير عام منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، مع وزير الخارجية اليمنى الدكتور شائع محسن الزندانى، بمقر المنظمة فى الرباط، سبل تعزيز الشراكة فى المجالات ذات الإختصاص.



وأكد مدير عام الإيسيسكو ، خلال اللقاء ، سعى المنظمة لتنفيذ سلسلة من البرامج والمشاريع المتنوعة باليمن، بما يتوافق مع أولويات الجهات اليمنية المختصة، مستعرضا عددا من البرامج الناجحة التى تم تنفيذها من قبل المنظمة فى اليمن بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية، أبرزها : مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدرسة لفائدة 19 ألف فتاة.



من جانبه، ثمن وزير الخارجية اليمنى جهود الإيسيسكو فى دولها الأعضاء، منوها بما تتمتع به المنظمة من مكانة دولية مرموقة تعززت فى السنوات الأخيرة بفعل نشاطها الملموس فى مجالات اختصاصها.



كما استعرض الدكتور الزنداني، جهود حكومة بلاده فى دراسة وتحديد الاحتياجات فى ظل التحديات التى تواجهها فى المجالات التربوية والثقافية والعلمية، معربا عن حاجة اليمن لمزيد من التعاون مع الإيسيسكو خلال الفترة المقبلة.



وأكد الدكتور المالك، تجاوب المنظمة السريع مع الاحتياجات اليمنية كأحد أولويات عملها، مشيرا إلى استعداد المنظمة لاستقبال شباب وشابات للتدريب داخل أروقتها، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة لفائدتهم سواء داخل اليمن أو خارجها، مؤكدا جاهزية المنظمة للمساهمة فى رصد الأضرار التى لحقت بالمواقع والمؤسسات التربوية والثقافية والتراثية اليمنية، وإصدار تقرير فنى هذا الشأن.