اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 يناير 2025 05:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم: جمعة "لا للتهجير" رسالة رفض لتصفية القضية

الجمعة، 31 يناير 2025 04:04 م
نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم: جمعة "لا للتهجير" رسالة رفض لتصفية القضية كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، تعليقًا علي جمعة "لا للتهجير" والتي شارك فيها كافة أطياف المجتمع، أنما هي أبلغ رسالة رفض شعبية في وجه الإدارة الأمريكية، وتعزز من موقف المؤسسات الوطنية المصرية والتي رفضت التصريحات الأمريكية.

وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبدالباقى: رسالة النقابة العامة وكافة نقابات مصر العمالية والمهنية نقف جميعًا خلف القيادة السياسية ودعم ما تراه مناسب لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، لافتًا إلى أهمية تضافر جهود الكتلة الوطنية "أحزاب ونقابات وجمعيات" من أجل دعم القضية الفلسطينية ورفض مقترحات الإدارة الأمريكية، ولدينا قيادة وطنية مخلصة حافظت منذ اليوم الأول على سلامة واستقرار الوطن.







مشاركة

نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم

نقابة النيابات والمحاكم

معبر رفح

القضية الفلسطينية

تهجير الشعب الفلسطيني

لا للتهجير

تهجير الفلسطينيين لسيناء

وتهجير سكان غزة

تهجير الفلسطينيين

تهجير اهل غزة

دونالد ترامب

التهجير القسري لأبناء فلسطين

رفض التهجير للشعب الفلسطيني

القوى السياسية

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى

مخطط التهجير

مخطط تهجير الشعب الفلسطينى

ترحيل الشعب الفلسطينى

حل القضية الفلسطينية

مسيرات معبر رفح

التهجير



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة