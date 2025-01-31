اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 يناير 2025 09:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نتيجة الصف الثانى الثانوى بمحافظة الجيزة.. استعلم الآن بالرقم القومى

الجمعة، 31 يناير 2025 09:00 م
نتيجة الصف الثانى الثانوى بمحافظة الجيزة.. استعلم الآن بالرقم القومى طلاب
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتزايد معدلات بحث عدد كبير من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، عبر محركات البحث عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 للصفين الأول والثانى للمرحلة الثانوية للمدارس الحكومي والخاص، إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي.

ويمكن الاستعلام الآن عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي بالرقم القومي للطالب أو الطالبة، من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا…

وبالنسبة لتظلمات الصفين الأول والثانى الثانوى يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها وسداد الرسوم المقررة واتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول، لجميع الصفوف الدراسية، الخميس 23 يناير الجارى، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، رسميًا، وفق المواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازةً نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.







مشاركة

نتيجة الصف الثاني الثانوى محافظة الجيزة

نتيجه الصف الثانى الثانوى محافظه الجيزه

بوابه التعليم الاساسي

نتيجة الصف الأول الثانوى محافظة الجيزة

نتيجه الصف الاول الثانوى محافظه الجيزه

نتيجة الصف الثاني الثانوي

نتيجه تانيه ثانوي

نتيجه الصف الثاني الثانوي

نتيجة الصف الاول الثانوي

بوابه التعليم الاساسي 2025

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالرقم القومي

البوابة الالكترونية للتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025 محافظه القاهره

نتيجه الصف الاول الثانوي



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة