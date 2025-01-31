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نتيجة الصف الأول الثانوى بمحافظة الجيزة.. استعلم بالرقم القومى

الجمعة، 31 يناير 2025 12:06 م
نتيجة الصف الأول الثانوى بمحافظة الجيزة.. استعلم بالرقم القومى طلاب الصف الأول الثانوي
كتبت - مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن رابط الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد إعلانها، إلكترونيًا، مساء الأربعاء الماضى. 

وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، أعلنت المديرية، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب (من الصف الأول الابتدائى إلى الثانى الثانوى) للمدارس الحكومي والخاص، على موقعها الإلكترونى الرسمى.

للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي بالرقم القومي للطالب أول الطالبة.. اضغط هنا

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول، لجميع الصفوف الدراسية، الخميس 23 يناير الجارى، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، رسميًا، وفق المواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازةً نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.

ومع إعلان النتائج، سيتم منح الطلاب فرصة تقديم طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية وسنوات النقل مع التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة لفحص التظلم.

وبعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من الموجهين العموم كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.







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