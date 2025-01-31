اليوم السابع
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نتيجة الترم الأول لصفوف النقل فى محافظة الجيزة بالرقم القومى

الجمعة، 31 يناير 2025 07:00 م
نتيجة الترم الأول لصفوف النقل فى محافظة الجيزة بالرقم القومى طلاب
كتبت – مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب صفوف النقل (من الأول الابتدائي إلى الثاني الإعدادي)، إلكترونيًا، على موقعها الرسمي، وذلك تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام الآن عن نتيجة الفصل الدراسي الأول بالرقم القومي للطالب أو الطالبة، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا...

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول، لجميع الصفوف الدراسية، الخميس 23 يناير الجارى، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

ووفقًا الخريطة الزمنية ينطلق الترم الثانى يوم 8 فبراير 2025 لجميع الطلاب فى الصفوف الدراسية المختلفة بجميع المدارس، وتستمر فترة الدراسة حتى موعد امتحانات نهاية العام.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد تقييمات الشهور لصفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني 2025، موضحة أن اختبار الشهر الأول يبدأ فى مارس 2025 خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس المقبل، أما الاختبار الشهر الثانى لصفوف النقل سيكون فى شهر إبريل 2025 من 22 حتى 30 أبريل 2025.







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