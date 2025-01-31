مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31-1-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 31-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 09: 3
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:50
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:11
موعد صلاة المغرب 5:33 م
موعد صلاة العشاء 6:53 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:13
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:04 م
موعد صلاة المغرب 5:26 م
موعد صلاة العشاء 6:45 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:03
وقت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:00 م
وقت صلاة المغرب 5:22 م
وقت صلاة العشاء 6:39 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 10: 3
موعد صلاة المغرب 5:33 م
موعد صلاة العشاء 6:48