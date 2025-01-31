مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 31-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 09: 3

موعد صلاة المغرب 5:31 م

موعد صلاة العشاء 6:50

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:11

موعد صلاة المغرب 5:33 م

موعد صلاة العشاء 6:53 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:13

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:04 م

موعد صلاة المغرب 5:26 م

موعد صلاة العشاء 6:45 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:00 م

وقت صلاة المغرب 5:22 م

وقت صلاة العشاء 6:39 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 10: 3

موعد صلاة المغرب 5:33 م

موعد صلاة العشاء 6:48