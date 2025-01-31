اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 يناير 2025 07:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة أوروبية: تطبيقات الذكاء الاصطناعى لا تلغى دور الإنسان

الجمعة، 31 يناير 2025 06:00 ص
منظمة أوروبية: تطبيقات الذكاء الاصطناعى لا تلغى دور الإنسان الذكاء الاصطناعى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت منظمة "تيك جيت" الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والحوسبة، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى لا يجب أن تلغى دور الإنسان بل تعتمد عليه وتطور من إمكاناته.

وقالت المنظمة- فى ندوة تكنولوجية عقدت، فى فيينا- إن أجهزة الواقع المعزز للذكاء الاصطناعى ظهرت مؤخرا كمنتجات تجارية، ويجب أن ترتكز على الإنسان.


بدوره.. قال أستاذ تكنولوجيا الاتصالات فى جامعة شتوتجارت الألمانية الدكتور ديتر شمالستيج، فى كلمة أمام الندوة، إن الإنسان حاليا غارق فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ولكنها تعمل بشكل متكرر دون وجود أغراض استخدام مقنعة.


وشدد على أهمية تقنيات الواقع المعزز ودورها فى تطوير طرق جديدة للذكاء الاصطناعى المرتكز على الإنسان بعيدًا عن المسار الحالي.







مشاركة

الذكاء الاصطناعى

جامعة شتوتجارت

ألمانيا






الرجوع الى أعلى الصفحة