مسيرات حاشدة لأهالى بورسعيد لرفض تهجير الفلسطينيين ومساندة الدولة المصرية.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم تليفزيون اليوم السابع، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بثاً مباشراً، من المسيرات الحاشدة لأهالي بورسعيد رفضًا لتهجير الفلسطينيين ودعمًا لمواقف الدولة المصرية.

وشهدت محافظة بورسعيد مسيرات حاشدة جابت شوارع المدينة، تمهيدا إلى سفرهم لمدينة رفح، حيث عبّر الأهالي عن رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدين دعمهم الكامل للموقف المصري الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وانطلقت المسيرات بمشاركة واسعة من مختلف الفئات، حيث رفع المشاركون الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات تؤكد وحدة المصير بين الشعبين المصري والفلسطيني، ورفضهم لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين.

وأكد المشاركون أن موقف مصر التاريخى تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، مشيدين بجهود القيادة السياسية في دعم الفلسطينيين، وحرصها على تحقيق الاستقرار في المنطقة، مع التشديد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وتأتى هذه المسيرات في إطار التعبير الشعبي عن التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، والتأكيد على أن بورسعيد، كما كانت دائمًا، مدينة النضال والمواقف الوطنية المشرفة.



بالعلم المصري



حشود



لا التهجير