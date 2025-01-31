محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يفتتحان مسجد "الكريم"

الإسماعيلية -صبرى غانم

افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، "مسجد الكريم" بمساكن القرش بحي أول مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، ولفيف من قيادات هيئة قناة السويس والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالإسماعيلية.

ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد ممتاز أبو العنين موجه عام الوعظ وعضو الفتوى بمنطقة وعظ الإسماعيلية الأزهرية، والتي تحدث خلالها عن "شكر النعمة" التي أنعم الله بها على الإنسان.

مستشهدًا بحديث رسول الله ﷺ، الذي رواه الترمذي وإسناده حسن، وفي الباب عن أبي الأحوص، أن أباه أتى النبي ﷺ وهو أشعث سيئ الهيئة فقال له رسول الله ﷺ: أما لك مال؟ قال: من كل المال قد آتاني الله، فقال: فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن تُرى عليه (أخرجه أحمد والنسائي وإسناده قوي).

وعند ابن حبان عن أبي الدرداء، قال رسول الله ﷺ "من أصبح معافى في بدنه، آمنًا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا".

وعقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة، حرص محافظ الإسماعيلية على اللقاء بمواطني الإسماعيلية المتواجدين بالمسجد، والاستماع لطلباتهم وشكواهم واقتراحاتهم، موجهًا لهم التهنئة لافتتاح المسجد.

